В Киеве под асфальт провалился автомобиль

Утром 12 сентября в столице произошла утечка на водопроводной магистрали. В результате этого под асфальт частично провалился автомобиль.

Соответствующие кадры обнародовали в сети, пишет 24 Канал. Впоследствии в КГГА заявили, что специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку на углу улицы Голосеевской и Горяной.

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В Голосеевском районе провалился автомобиль

Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 миллиметров, проходящей под проезжей частью. По состоянию на 08:45 давление воды в Голосеевском районе восстановлено.

На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль,

– отметили в КГГА.

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В администрации добавили, что дальнейшие работы пришлось приостановить, ведь рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев машин привлекли полицию.

Также отметили, что движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

Около 09:00 сообщили, по информации "Киевводоканала", временно без водоснабжения остаются дома по адресам: улица Голосеевская 12, 14, 16.

Специалисты направили автоцистерну с питьевой с питьевой водой. Она находится по адресу улица Голосеевская, 12.

Сейчас продолжается откачка воды, для начала ремонтных работ.