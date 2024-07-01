Планировали захватить Верховную Раду: в Киеве провокаторы готовили беспорядки после Дня Конституции
Источник:СБУ
В столице провокаторы готовили беспорядки после Дня Конституции. Планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины, а также захватить здание Верховной Рады и заблокировать ее работу.
Так, группа общественных "активистов" готовила ряд провокаций в столице 30 июня. Их уже задержала СБУ.
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Планировали объявить об "отстранении от власти" руководства государства
По данным следствия, группу провокаторов возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.
Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу,
– рассказали в СБУ.
Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре Киева якобы мирное собрание. Однако большинство участников мероприятия хотели использовать втемную – не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.
В Киеве провокаторы готовили беспорядки / Фото СБУ
Информацию о беспорядках планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы.
Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу России,
– отметили в Службе безопасности.
Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников – представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для конспирации коммуницировали между собой в различных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по 3 человека.
СБУ разоблачила планы провокаторов и задержала их: смотрите видео
Впрочем, СБУ заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.
Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружили:
- оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.
Во время обысков обнаружили оружие / Фото СБУ
Задержанным уже сообщили о подозрении по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Также им избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается расследование.Обратите внимание! Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Провокаторы должны были "выбрать временное правительство"
По данным следствия, эта группа лиц в течение мая – июня распространяла в соцсетях сообщения с призывами о дискредитации действующего руководства государства, изменении конституционного строя и захвате государственной власти в Украине.
Во время мероприятия участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от исполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения действующей властью их требований о сложении полномочий заговорщики должны были реализовать захват власти,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
Организатором мероприятия оказался руководитель общественного союза, который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях. Он снял в Киеве зал, вмещающий 2000 человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.
Его сообщники – мужчины из Днепропетровской и Киевской областей. В свои ряды также вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий.