Планировали захватить Верховную Раду: в Киеве провокаторы готовили беспорядки после Дня Конституции

В столице провокаторы готовили беспорядки после Дня Конституции. Планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины, а также захватить здание Верховной Рады и заблокировать ее работу.

Так, группа общественных "активистов" готовила ряд провокаций в столице 30 июня. Их уже задержала СБУ.

Смотрите также В Одессе задержали 7 блогеров, которые "сливали" локации ТЦК

Планировали объявить об "отстранении от власти" руководства государства

По данным следствия, группу провокаторов возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу,

– рассказали в СБУ.

Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре Киева якобы мирное собрание. Однако большинство участников мероприятия хотели использовать втемную – не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.

В Киеве провокаторы готовили беспорядки / Фото СБУ

Информацию о беспорядках планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы.

Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу России,

– отметили в Службе безопасности.

Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников – представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для конспирации коммуницировали между собой в различных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по 3 человека.

СБУ разоблачила планы провокаторов и задержала их: смотрите видео

Впрочем, СБУ заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружили:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Во время обысков обнаружили оружие / Фото СБУ

Задержанным уже сообщили о подозрении по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Также им избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается расследование.

Провокаторы должны были "выбрать временное правительство"

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, эта группа лиц в течение мая – июня распространяла в соцсетях сообщения с призывами о дискредитации действующего руководства государства, изменении конституционного строя и захвате государственной власти в Украине.

Во время мероприятия участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от исполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения действующей властью их требований о сложении полномочий заговорщики должны были реализовать захват власти,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Организатором мероприятия оказался руководитель общественного союза, который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях. Он снял в Киеве зал, вмещающий 2000 человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.

Его сообщники – мужчины из Днепропетровской и Киевской областей. В свои ряды также вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий.