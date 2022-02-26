В Киеве раздается сирена – всем в укрытие

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога: всем жителям следует немедленно спрятаться в укрытиях.

Оккупанты продолжают наступление на Киев, но ВСУ и терроборона держат оборону города, давая врагу достойный отпор. Именно столица является главной целью кафиров, поэтому ожесточенные бои не утихают. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

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Как только в городе включают сирены, гражданским нужно немедленно пройти до укрытия и следовать всем инструкциям, транслируемым на официальных теле- и радиоканалах.

С собой стоит взять "экстренный чемодан" с документами, лекарствами, а также минимальным запасом продовольствия и водой.

Киевляне могут спрятаться также в метрополитене, но при себе документы нужно иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт). Оставаться в укрытии следует до следующего сигнала сирены, что означает отбой воздушной тревоги.

Интерактивная карта укрытий в Киеве:

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