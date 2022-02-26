Окупанти продовжують наступ на Київ, але ЗСУ і тероборона тримають оборону міста, даючи ворогові гідну відсіч. Саме столиця є головною ціллю окупантів, тож запеклі бої не вщухають. Мешканців закликають залишатись в укриттях.

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Щойно в місті вмикають сирени, цивільним потрібно негайно пройти до укриття та дотримуватися всіх інструкцій, які транслюють на офіційних теле- та радіоканалах.

Із собою варто взяти "екстрену валізку" з документами, ліками, а також мінімальним запасом харчів та водою.

Кияни можуть сховатися також в метрополітені, але при собі документи потрібно мати документи, що засвідчують особу (паспорт). Залишатися в укритті треба до наступного сигналу сирени, що означає відбій повітряної тривоги.

Інтерактивна карта укриттів у Києві:

Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди не курсують! У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

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