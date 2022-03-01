В Киеве раздается воздушная тревога: срочно в укрытие
1 марта 2022 , 08:57Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА – официальный канал
В Киеве около 08:55 1 марта в очередной раз прозвучала воздушная тревога. Людей призывают срочно пройти в укрытие гражданской защиты.
Находиться в безопасном месте необходимо до специального уведомления. Соблюдение этого правила спасает жизни.
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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
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