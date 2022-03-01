В Киеве раздается воздушная тревога: срочно в укрытие

В Киеве около 08:55 1 марта в очередной раз прозвучала воздушная тревога. Людей призывают срочно пройти в укрытие гражданской защиты.

Находиться в безопасном месте необходимо до специального уведомления. Соблюдение этого правила спасает жизни.

Заметьте Смела и Умань: воздушная опасность

Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!