В Киеве раздается воздушная тревога: срочно в укрытие

1 марта 2022 , 08:57
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Источник:

телеграм КГГА – официальный канал

В Киеве около 08:55 1 марта в очередной раз прозвучала воздушная тревога. Людей призывают срочно пройти в укрытие гражданской защиты.

Находиться в безопасном месте необходимо до специального уведомления. Соблюдение этого правила спасает жизни.

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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Мар'яна Бекало