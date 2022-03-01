В Киеве раздается воздушная тревога: срочно в укрытие

В Киеве по состоянию на 10:58 1 марта звучит воздушная тревога. Людей просят срочно идти в укрытие.

КГГА в очередной раз сообщила, что в городе объявлена воздушная тревога. Находиться в укрытиях необходимо, пока не сообщат о ее отмене. Это правило спасает жизни.

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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

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