В Киеве и ряде областей воздушная тревога
15 августа 2024, 07:22Читати новину українською
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу утром 15 августа.
Мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики для Севера из Курской области.
Смотрите также Ночная атака дронов, Полтавщину враг обстрелял ракетами: хронология 904 дня войны
"Угроза баллистики для Севера из Курской области", – сообщил монитор.
По состоянию на 07:02 карта воздушных тревог выглядела так:
В 7:10 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
В то же время уже в 07:14 объявили отбой угрозы баллистической атаки.