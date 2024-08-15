В Киеве и ряде областей воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу утром 15 августа.

Мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики для Севера из Курской области.

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"Угроза баллистики для Севера из Курской области", – сообщил монитор.

По состоянию на 07:02 карта воздушных тревог выглядела так:

В 7:10 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

В то же время уже в 07:14 объявили отбой угрозы баллистической атаки.