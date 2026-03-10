Стать полицейским за 5 тысяч долларов: СБУ разоблачила схему по продаже поддельных удостоверений

СБУ в Киеве разоблачила схему по массовому производству и продаже поддельных удостоверений правоохранителей. Стоимость таких "услуг" была от 3 до 5 тысяч долларов.

Один из бывших военных организовал схему продажи, а также привлек к делу еще 18 человек. Об этом сообщили в СБУ.

Как бывший военный продавал удостоверения?

В Киеве разоблачили схему по продаже поддельных документов, которые использовали для уклонения от мобилизации.

Бывший военный вместе со своими сообщниками организовали в городе производство. Такой "деятельностью" подозреваемые занимались в арендованных офисах.

За сумму от 3 до 5 тысяч долларов можно было купить удостоверение силовых структур Украины, в том числе и удостоверение СБУ.

Правоохранители задержали подозреваемых в схеме по производству документов / Фото СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки, поддельные штампы и печати и различные виды оружия. Также СБУ изъяла более 100 фейковых удостоверений, справки и пророссийские агитационные листовки.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов.

