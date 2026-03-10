Стать полицейским за 5 тысяч долларов: СБУ разоблачила схему по продаже поддельных удостоверений
- СБУ разоблачила схему по продаже поддельных удостоверений правоохранителей стоимостью от 3 до 5 тысяч долларов в Киеве.
- Во время обысков изъяли поддельные документы, оружие и агитационные материалы, а организатору грозит до 8 лет заключения.
СБУ в Киеве разоблачила схему по массовому производству и продаже поддельных удостоверений правоохранителей. Стоимость таких "услуг" была от 3 до 5 тысяч долларов.
Один из бывших военных организовал схему продажи, а также привлек к делу еще 18 человек. Об этом сообщили в СБУ.
Как бывший военный продавал удостоверения?
В Киеве разоблачили схему по продаже поддельных документов, которые использовали для уклонения от мобилизации.
Бывший военный вместе со своими сообщниками организовали в городе производство. Такой "деятельностью" подозреваемые занимались в арендованных офисах.
За сумму от 3 до 5 тысяч долларов можно было купить удостоверение силовых структур Украины, в том числе и удостоверение СБУ.
Правоохранители задержали подозреваемых в схеме по производству документов / Фото СБУ
Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки, поддельные штампы и печати и различные виды оружия. Также СБУ изъяла более 100 фейковых удостоверений, справки и пророссийские агитационные листовки.
Злоумышленнику сообщили о подозрении за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов.
Что еще известно об успешных операциях СБУ?
СБУ разоблачила агента ФСБ, которая пыталась устроиться в ТЦК, чтобы собирать данные для России о Силах обороны. Ей грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.
Правоохранители разоблачили схему растраты средств в энергетическом секторе, возможно связанную с подсанкционным бизнесменом Константином Григоришиным.
Нацполиция и СБУ предотвратили теракт в Харькове, задержав 16-летнего агента российской разведки, который собирал бомбу по указаниям кураторов из России.