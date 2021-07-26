Торговала дипломами: в Киеве СБУ задержала советницу ректора одного из вузов – фото
Источник:СБУ
Правоохранители разоблачили советницу ректора одного из частных вузов на получении денег за диплом о высшем образовании. По данным следствия, женщина гарантировала клиентам выдачу документов без обучения в заведении.
Как отметили в пресс-службе СБУ, чиновницу задержали с поличным, когда один из "студентов" передавал ей часть денег. Услугами женщины пользовались люди, которые ранее были отчислены из вуза.
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За деньги они могли получить дипломы без всякого обучения.
От 1,5 тысячи за диплом
- Следователи СБУ вели наблюдение за фигуранткой производства. Когда она получила очередной транш от клиентов, женщину задержали.
- Правоохранители говорят, что стоимость своих услуг женщина оценивала минимум в 1,5 тысячи долларов.
- Злоумышленнице уже сообщили о подозрении в совершении подкупа служебного лица частного права. Вскоре ей будут избирать меру пресечения.
Женщину задержали с поличным / Фото пресс-службы СБУ
Сколько денег получила фигурантка производства, в СБУ не сообщили.
Скорее всего, женщина действовала не сама. Сейчас следователи пытаются привлечь к ответственности других участников этого преступления. Впрочем, личности приспешников задержанной пока не установлены.