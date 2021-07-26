Торговала дипломами: в Киеве СБУ задержала советницу ректора одного из вузов – фото

Правоохранители разоблачили советницу ректора одного из частных вузов на получении денег за диплом о высшем образовании. По данным следствия, женщина гарантировала клиентам выдачу документов без обучения в заведении.

Как отметили в пресс-службе СБУ, чиновницу задержали с поличным, когда один из "студентов" передавал ей часть денег. Услугами женщины пользовались люди, которые ранее были отчислены из вуза.

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За деньги они могли получить дипломы без всякого обучения.

От 1,5 тысячи за диплом

Следователи СБУ вели наблюдение за фигуранткой производства. Когда она получила очередной транш от клиентов, женщину задержали.

Правоохранители говорят, что стоимость своих услуг женщина оценивала минимум в 1,5 тысячи долларов.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении в совершении подкупа служебного лица частного права. Вскоре ей будут избирать меру пресечения.



Женщину задержали с поличным / Фото пресс-службы СБУ

Сколько денег получила фигурантка производства, в СБУ не сообщили.

Скорее всего, женщина действовала не сама. Сейчас следователи пытаются привлечь к ответственности других участников этого преступления. Впрочем, личности приспешников задержанной пока не установлены.