Як зазначили у пресслужбі СБУ, посадовицю затримали на гарячому, коли один зі "студентів" передавав їй частину грошей. Послугами жінки користувалися люди, які раніше були відраховані з вишу.

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За гроші вони могли отримати дипломи без будь-якого навчання.

Від 1,5 тисячі за диплом

  • Слідчі СБУ вели спостереження за фігуранткою провадження. Коли вона отримала черговий транш від клієнтів, жінку затримали.
  • Правоохоронці кажуть, що вартість своїх послуг жінка оцінювала щонайменше у 1,5 тисячі доларів.
  • Зловмисниці вже повідомили про підозру у скоєнні підкупа службової особи приватного права. Незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.


Жінку затримали на гарячому / Фото пресслужби СБУ

Скільки грошей отримала фігурантка провадження, у СБУ не повідомили.

Скоріш за все, жінка діяла не сама. Наразі слідчі намагаються притягнути до відповідальності інших учасників цього злочину. Втім, особи поплічників затриманої поки не встановлені.