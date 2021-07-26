Як зазначили у пресслужбі СБУ, посадовицю затримали на гарячому, коли один зі "студентів" передавав їй частину грошей. Послугами жінки користувалися люди, які раніше були відраховані з вишу.

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За гроші вони могли отримати дипломи без будь-якого навчання.

Від 1,5 тисячі за диплом

Слідчі СБУ вели спостереження за фігуранткою провадження. Коли вона отримала черговий транш від клієнтів, жінку затримали.

Правоохоронці кажуть, що вартість своїх послуг жінка оцінювала щонайменше у 1,5 тисячі доларів.

Зловмисниці вже повідомили про підозру у скоєнні підкупа службової особи приватного права. Незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.



Жінку затримали на гарячому / Фото пресслужби СБУ

Скільки грошей отримала фігурантка провадження, у СБУ не повідомили.

Скоріш за все, жінка діяла не сама. Наразі слідчі намагаються притягнути до відповідальності інших учасників цього злочину. Втім, особи поплічників затриманої поки не встановлені.