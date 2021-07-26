Як зазначили у пресслужбі СБУ, посадовицю затримали на гарячому, коли один зі "студентів" передавав їй частину грошей. Послугами жінки користувалися люди, які раніше були відраховані з вишу.
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За гроші вони могли отримати дипломи без будь-якого навчання.
Від 1,5 тисячі за диплом
- Слідчі СБУ вели спостереження за фігуранткою провадження. Коли вона отримала черговий транш від клієнтів, жінку затримали.
- Правоохоронці кажуть, що вартість своїх послуг жінка оцінювала щонайменше у 1,5 тисячі доларів.
- Зловмисниці вже повідомили про підозру у скоєнні підкупа службової особи приватного права. Незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.
Жінку затримали на гарячому / Фото пресслужби СБУ
Скільки грошей отримала фігурантка провадження, у СБУ не повідомили.
Скоріш за все, жінка діяла не сама. Наразі слідчі намагаються притягнути до відповідальності інших учасників цього злочину. Втім, особи поплічників затриманої поки не встановлені.