Почти 2 месяца простоя: весь электротранспорт в Киеве возвращают на маршруты

В Киеве 17 февраля весь электротранспорт возобновляет свою работу. На свои маршруты возвращаются как трамваи, так и троллейбусы.

Начальник КГГА Сергей Попко сообщил, что на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта. Также на 32 трамвайных маршрутах работает 195 единиц транспорта.

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На маршруты вернулись более 400 единиц электротранспорта

"Мы преодолели тяжелый транспортный кризис. Восстановление стабильной жизни столицы Украины – это еще один небольшой, но важный шаг к нашей предстоящей победе", – отметил Попко.

Киев смог возобновить движения городского наземного электротранспорта благодаря работе энергетиков, стабилизирующих энергетическую инфраструктуру столицы.

Эффективная работа властей города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта. В последние дни, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов,

– сказал начальник КГГА.

Киев жил без трамваев и троллейбусов почти 2 месяца

Сергей Попко сообщил, что столица жила без электротранспорта 56 дней.

С 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

В последние дни в Украине удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией. Так, в течение последних дней в энергосистеме нет дефицита мощностей, вследствие чего не выключают свет.