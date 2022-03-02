В Киеве – сирены, прячьтесь в укрытие
2 марта 2022 , 09:38Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Госспецсвязи
В Киеве звучат тревожные сирены. Это означает, что нужно немедленно спрятаться в ближайшем к вам укрытии.
Воздушная тревога в столице была объявлена 2 марта около 9:35. Это уже вторая угроза атаки российских оккупантов за утро.
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Важно: сохраняйте спокойствие и направляйтесь в укрытие. Выходить оттуда можно только тогда, когда вы услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.
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