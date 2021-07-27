В Александровской больнице в Киеве скончался инфицированный штаммом Дельта пациент

27 июля 2021 , 19:32
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Источник:

Kyiv Media

Медики не смогли спасти жизнь одному из 6 пациентов, у которых диагностировали инфицирование особо опасным штаммом COVID-19 Дельта. Умерший привез болезнь в Киев из России.

По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, четверо из шести больных Дельтой людей заболели именно в России. Другие инфицировались уже в Киеве.

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Врачи говорят, что болезнь протекает гораздо быстрее и агрессивнее, чем во время предыдущих волн пандемии.

Тяжело болеют молодые люди

  • У инфицированных штаммом Дельта уже на второй или третий день после госпитализации резко снижается сатурация, после чего самостоятельно дышать они уже не могут.
  • Возраст больных, которые тяжело переносят болезнь, по словам медиков, очень молодой – от 30 до 40 лет.
  • Кроме того, врачи прогнозируют резкий всплеск заболевания после Крестного хода УПЦ МП, который прошел в Киеве.

Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому я хочу еще раз подчеркнуть, что из тестируемых больных, которые приехали из России, все они положительные на Дельту. Поэтому если это мы наблюдаем вот такой ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости,
— отметила Антоненко.

Диагностировать штамм COVID-19 Дельта в Украине сейчас могут очень избирательно, поскольку для лабораторных исследований экспертам нужны специальные реагенты. Их в наличии очень мало.
Автор: Олексій Чибісов