В Александровской больнице в Киеве скончался инфицированный штаммом Дельта пациент

Медики не смогли спасти жизнь одному из 6 пациентов, у которых диагностировали инфицирование особо опасным штаммом COVID-19 Дельта. Умерший привез болезнь в Киев из России.

По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, четверо из шести больных Дельтой людей заболели именно в России. Другие инфицировались уже в Киеве.

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Врачи говорят, что болезнь протекает гораздо быстрее и агрессивнее, чем во время предыдущих волн пандемии.

Тяжело болеют молодые люди

У инфицированных штаммом Дельта уже на второй или третий день после госпитализации резко снижается сатурация, после чего самостоятельно дышать они уже не могут.

Возраст больных, которые тяжело переносят болезнь, по словам медиков, очень молодой – от 30 до 40 лет.

Кроме того, врачи прогнозируют резкий всплеск заболевания после Крестного хода УПЦ МП, который прошел в Киеве.

Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому я хочу еще раз подчеркнуть, что из тестируемых больных, которые приехали из России, все они положительные на Дельту. Поэтому если это мы наблюдаем вот такой ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости,

— отметила Антоненко.

Диагностировать штамм COVID-19 Дельта в Украине сейчас могут очень избирательно, поскольку для лабораторных исследований экспертам нужны специальные реагенты. Их в наличии очень мало.