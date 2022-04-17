В Киеве, скорее всего, сработало ПВО, – Поворозник об утренних взрывах

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник прокомментировал звуки взрывов в столице. Местные жители сообщали, что слышали соответствующие звуки утром 17 апреля.

В Киеве не было взрывов

В Киеве вечером и утром раздавались сигналы воздушной тревоги. Первый заместитель Кличко заверил, что никаких взрывов в столице не было.

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По словам Поворозника, скорее всего, сработала противовоздушная оборона.

Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром доносились сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно – никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны,

– рассказал Поворозник.

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