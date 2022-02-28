Заметим, что последние сутки сирены в Киеве раздаются часто, чуть ли не каждый час. Угроза всегда есть, поэтому не стоит игнорировать воздушную тревогу.

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Сирена срабатывает тогда, когда со стороны оккупантов летят ракеты. Точную цель предсказать невозможно, но в любом случае, когда слышите тревогу – обязательно спускайтесь в укрытие.

Напомним, в Киеве усилили комендантский час – он продлится с 20:00 до 7:00. Кроме того, с 28 февраля общественный транспорт в столице работает только до 19:00.

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