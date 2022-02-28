Зауважимо, що останню добу сирени у Києві лунають часто, ледь не щогодини. Загроза завжди є, тому не варто ігнорувати повітряну тривогу.

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Сирена спрацьовує тоді, коли з боку окупантів летять ракети. Точну ціль передбачити неможливо, але в будь-якому випадку, коли чуєте тривогу – обов'язково спускайтесь в укриття.

Нагадаємо, у Києві посилили комендантську годину – вона триватиме з 20:00 о 7:00. Крім того, від 28 лютого громадський транспорт у столиці працює лише до 19:00.

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