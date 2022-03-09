В Киеве и области снова тревога – риск вражеского обстрела

В Киеве снова объявили воздушную тревогу, жители города должны как можно быстрее пройти в укрытие. Также тревогу объявили по всей области, сообщил Алексей Кулеба.

Киевляне и жители области должны спрятаться в ближайшем укрытии – раздается сирена воздушной тревоги.

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В Киеве уже второй раз за вечер воздушная тревога. Город могут обстрелять российские оккупанты. Также объявили тревогу по всей Киевской области.

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