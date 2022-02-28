В Киеве снова звучит сирена

28 февраля 2022 , 05:56
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Источник:

Суспільне Київ

В Киеве объявили воздушную тревогу. Сирены в столице завыли в 5:52.

Это значит, что людям срочно следует укрыться в убежищах.

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Что делать в случае объявления воздушной тревоги

  1. Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
  2. По возможности предупредить соседей, живущих рядом.
  3. Быстро одеться и одеть детей.
  4. Закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.
  5. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарик и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Как сообщил советник главы президента Алексей Арестович во время ночного брифинга, российские войска прекратили движение на западном направлении Киева и начали отступать. В то же время украинская армия наносит удары по врагу.

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Автор: Альона Захарова