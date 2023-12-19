В Киеве сообщали о "взрыве" и пожаре в пятиэтажке: в ГСЧС рассказали детали

В пятиэтажке в Киеве произошел пожар. В сети сообщали, что якобы слышали взрыв, но в ГСЧС отметили, что получали информацию только о возгорании.

К слову, о взрыве сообщалось в местных телеграм-каналах. Впрочем, в комментарии 24 Каналу в ГСЧС Киева отметили, что не получали сообщения о взрыве.

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Во время пожара спасли человека

Около 14:27 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке по улице Сергея Берегового в Соломенском районе Киева. Спасатели оперативно прибыли на место пожара и установили, что возгорание произошло на 3 этаже.

На месте пожара сотрудники ГСЧС обнаружили потерпевшего с признаками отравления продуктами горения и передали его медикам.

Уже в 14:50 пожар удалось ликвидировать на площади 8 квадратных метров. Что стало причиной пожара – выяснят правоохранители.

К слову, в сети сообщали, что причиной пожара якобы стала утечка газа. Впрочем, эта информация пока не подтверждена.

В Соломенском районе Киева произошел пожар: смотрите видео

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