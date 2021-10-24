В Киеве состоялся украино-британский мюзикл о шахтерах "Антрацит. День Стойкости"

В Киеве 23 октября презентовали глубокий мюзикл об украинских шахтерах под названием "Антрацит. День Стойкости". Этот проект появился на свет благодаря плодотворному сотрудничеству украинского театрального режиссера Павла Юрова и британского режиссера Вики Торнтон.

Как режиссерам удалось реализовать замысел, что объединило украинца и британку и какие моменты были самыми тяжелыми для актеров – узнали журналисты 24 канала.

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Мюзикл "Антрацит. День Стойкости" должен показать жизнь шахтеров

Украинский режиссер Павел Юров и британский режиссер Вики Торнтон уже 3 года работают над большим проектом "Дом шахтерства". Он призван показать жизнь шахтеров Донбасса. А мюзикл "Антрацит. День Стойкости" – одна из частей этого замысла. В рамках проекта планируют также снять кино, а часть кадров войдет в спектакль.

Как появилась идея "Дома шахтарства"?

Все началось с добывающего музея Бергбау в Бохуме, который Юров посетил в 2013 году. Театральный режиссер был поражен работой тамошних кураторов. По его словам, эти люди отлично поработали с экспозициями и соединили несоединимое: технику, произведения искусства, реальные документы. После этого Павел поставил себе целью "показать героический труд людей, но при этом избежать попадания в идеологический кратер".

О чем этот мюзикл

Он погрузит зрителей в жизнь рядового горняка Алексея, который потерял близкого друга во время аварии в забое. Некоторое время он живет с виной и страдает от угрызений совести.

Однажды, во время праздника шахтеры делают совместное фото, вспышка фотоаппарата ослепляет Алексею глаза, а когда он их открывает, оказывается, что главный герой попал в прошлое. Шахтер начинает перемещаться во времени и вмешиваться в события, намереваясь изменить ход истории.

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Что объединяет украинца и британку

Как ни странно, режиссеров из Украины и Великобритании объединили шахты. Вики Торнтон выросла в бывшем угледобывающем регионе, а Павел Юров искал на Донбассе откровения жизни простых людей.

Честно говоря, в начале я действительно не была уверена, что ищу на Донбассе. Но только я приехала туда, я была поражена тем, насколько знакомы это место и люди,

– призналась Торнтон.

Несмотря на то, что угледобывающую отрасль в регионе, где она росла, полностью уничтожили в 80-х годах, чувство сообщества казалось очень похожим. Режиссер объяснила, что хотела бы показать зрителям не разрушенный и растерзанный войной Донбасс, а место сообщества, настоящей человеческой связи, радости, тепла и надежды

Кадры из мюзикла о Донбассе / Фото Валентины Полищук (24 канал)

Украинский режиссер согласился с коллегой и отметил, что конкретный опыт живого человека имеет большую ценность.

Мне важно было найти истории, которые затрагивали меня и щемили сердце,

– отметил Юров.

Режиссер объяснил, что и сам является уроженцем Донбасса, поэтому эта история близка ему. Более того, в мюзикле есть истории его предков, в частности бабушки и прадедушки. Также в проекте использовали истории, мотивы и реплики, взятые из реальных документированных источников.

Павел Юров пояснил, что советская пропаганда создала негативный образ людей, которые много и тяжело работают. Простые рабочие не могли избавиться от него, ведь ничего другого у них не осталось.

Их престиж и зарплаты ушли в прошлое. Я сам родом из Донбасса и для меня важно и интересно подумать художественно об этом,

– рассказал украинский режиссер.

Юров подчеркнул, что "Антрацит. День Стойкости" не является классическим мюзиклом. Это, по его словам, скорее музыкально-драматическое представление с цифровыми технологиями.



Украинский режиссер Павел Юров / Фото Валентины Полищук (24 канал)

Трудно ли было актерам вжиться в роли

Актер Алексей Доричевский, который играет в мюзикле главную роль горняка Алексея, признался, что до спектакля не знал шахтерской специфики. Соответственно, эта роль не была ему близка. В то же время он осознал, что у него и его героя есть одна общая черта – мощная протестная жилка.

У меня есть протестная жилка внутри. И всегда есть желание отстаивать свои права. Именно это и помогло понять, как сыграть эту роль,

– добавил актер.

Трудности, по его мнению, заключались еще и в том, что нужно было показать жизнь в Советском Союзе.

"С тех пор у нас многое изменилось. В частности изменился ритм жизни, взаимоотношения. И найти это общение было довольно сложно", – отметил Доричевський.



Актер Алексей Доричевский / Фото Валентины Полищук (24 канал)

И Павел Юров, и Алексей Доричевский сказали, что готовы к успеху. Однако, станет ли мюзикл успешным – зависит только от зрителей. В то же время режиссер не исключает возможные гастрольные туры по Украине и за границу, но об этом, по его словам, говорить рано.

Когда можно увидеть мюзикл "Антрацит. День Стойкости"

В рамках проекта "Дом шахтарства" премьера мюзикла состоялась 23 октября. Но увидеть необычайное представление режиссеров из Украины и Британии можно 28 ноября в Киеве. Перед показом зрителей ждет фотовыставка работ Валерия Милосердова из шахтерских протестов.

Мюзикл состоялся с соблюдением карантинных требований. На входе у зрителей проверяли сертификаты вакцинации.

Атмосфера мюзикла: смотрите видео

Автор: Валентина Полищук

Автор адаптации: Алена Захарова