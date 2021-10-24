Як режисерам вдалося реалізувати задум, що об'єднало українця та британку та які моменти були найважчими для акторів – дізналися журналісти 24 каналу.

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Мюзикл "Антрацит. День Стійкості" має показати життя шахтарів

Український режисер Павло Юров та британська режисерка Вікі Торнтон вже 3 роки працюють над великим проєктом "Дім шахтарства". Він покликаний показати життя шахтарів Донбасу. А мюзикл "Антрацит. День Стійкості" – одна з частин цього задуму. У межах проєкту планують також зняти кіно, а частина кадрів увійде у виставу.

Як з'явилася ідея "Дому шахтарства"? Все почалася з видобувного музею Бергбау в Бохумі, який Юров відвідав 2013 року. Театральний режисер був вражений роботою тамтешніх кураторів. За його словами, ці люди відмінно попрацювали з експозиціями та поєднали непоєднуване: техніку, твори мистецтва, реальні документи. Після цього Павло поставив собі за мету "показати героїчну працю людей, але при цьому уникнути потрапляння в ідеологічний кратер".

Про що цей мюзикл

Він занурить глядачів в життя рядового гірняка Олексія, який втратив близького друга під час аварії у забої. Певний час він живе з провиною та потерпає від докорів сумління.

Одного разу, під час свята шахтарі роблять спільне фото, спалах фотоапарату засвічує Олексію очі, а коли він їх розплющує, виявляється, що головний герой потрапив у минуле. Шахтар починає переміщатися у часі та втручатися у події маючи намір змінити хід історії.

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Що поєднує українця та британку

Як не дивно, режисерів з України та Великої Британії об'єднали шахти. Вікі Торнтон виросла у колишньому вуглевидобувному регіоні, а Павло Юров шукав на Донбасі відверті історії життя простих людей.

Чесно кажучи, на початку я дійсно не була впевнена, що шукаю на Донбасі. Але тільки-но я приїхала туди, я була вражена тим, наскільки знайомі це місце та люди,

– зізналася Торнтон.

Попри те, що вуглевидобувну галузь у регіоні, де вона зростала, повністю знищили у 80-х роках, почуття спільноти відчувалося дуже подібним. Режисерка пояснила, що хотіла б показати глядачам не зруйнований та пошматований війною Донбас, а місце спільноти, справжнього людського зв'язку, радості, тепла та надії

Кадри з мюзиклу про Донбас / Фото Валентини Поліщук (24 канал)

Український режисер погодився з колегою та наголосив, що конкретний досвід живої людини має велику цінність.

Мені важливо було знайти історії, які б зачіпали мене і щемили серце,

– зазначив Юров.

Режисер пояснив, що і сам є уродженцем Донбасу, тож ця історія близька йому. Ба більше, у мюзиклі є історії його предків, зокрема бабусі та прадідуся. Також у проєкті використовували історії, мотиви та репліки, взяті з реальних документованих джерел.

Павло Юров пояснив, що радянська пропаганда створила негативний образ людей, які багато і важко працюють. Прості робочі не могли позбутися його, адже нічого іншого в них не залишилося.

Їхній престиж та зарплати пішли у минуле. Я сам родом з Донбасу і для мене важливо і цікаво подумати художньо про це,

– розповів український режисер.

Юров підкреслив, що "Антрацит. День Стійкості" не є класичним мюзиклом. Це, за його словами, скоріше музично-драматична вистава з цифровими технологіями.



Український режисер Павло Юров / Фото Валентини Поліщук (24 канал)

Чи важко було акторам вжитися в ролі

Актор Олексій Доричевський, який грає у мюзиклі головну роль гірника Олексія, зізнався, що до вистави не знав шахтарської специфіки. Тож, ця роль не була йому близька. Водночас він усвідомив, що у нього та його героя є одна спільна риса – потужна протестна жилка.

У мене є протестна жилка всередині. І завжди є бажання відстоювати свої права. Саме це і допомогло зрозуміти, як зіграти цю роль,

– додав актор.

Труднощі, на його думку, полягали ще й у тому, що потрібно було показати життя в радянському союзі.

"Відтоді у нас багато чого змінилося. Зокрема змінився ритм життя, взаємовідносини. І віднайти це спілкування було доволі складно", – зауважив Доричевський.



Актор Олексій Доричевський / Фото Валентини Поліщук (24 канал)

І Павло Юров, і Олексій Доричевський сказали, що готові до успіху. Однак, чи стане мюзикл успішним – залежить лише від глядачів. Водночас режисер не виключає можливі гастрольні тури по Україні та за кордон, але про це, за його словами, говорити зарано.

Коли можна побачити мюзикл "Антрацит. День Стійкості"

У межах проєкту "Дім шахтарства" прем'єра мюзиклу відбулася 23 жовтня. Але побачити надзвичайну виставу режисерів з України та Британії можна 28 листопада у Києві. Перед показом глядачів чекатиме фотовиставка робіт Валерія Милосердова з шахтарських протестів.

Зверніть увагу! Мюзикл відбувся з дотримання карантинних вимог. На вході у глядачів перевіряли сертифікати вакцинації.

Атмосфера мюзиклу: дивіться відео

Автор: Валентина Поліщук

Автор адаптації: Альона Захарова