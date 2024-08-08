Ночью в Киеве сожгли автомобиль активистки: подозреваемых уже задержали

Ночью 8 августа в Киеве сожгли автомобиль общественной активистки. Впоследствии правоохранители задержали двух мужчин, причастных к поджогу.

Сообщение о том, что на проспекте Отрадном пылает автомобиль поступило в полицию около полуночи. Правоохранители установили, что пожар случился в результате поджога.

Читайте также Трамвай без водителя "скатился" с горы и разбил более 10 авто: жуткая авария в Киеве

В столице сожгли машину активистки

В полиции сообщили, что к совершению уголовного преступления причастны двое мужчин – 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.

Как выяснили правоохранители, один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, где она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил машину потерпевшей легковоспламеняющимся веществом и поджег,

– рассказали правоохранители.

Полицейские задержали обоих фигурантов и сообщили им о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. Теперь мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы / Фото: Полиция Киева

К слову, в Одессе задержали фитнес-тренера, который поджигал военные машины. Правоохранители обнаружили, что фигурант сотрудничал с российскими спецслужбами.