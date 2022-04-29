В Киеве спасатели завершили работы в доме, в который попала ракета: состояние пострадавших

Вечером, 28 апреля, российские военные дважды ударили по Киеву ракетами. Одна из них попала в жилой дом. В ГСЧС уже рассказали, в каком состоянии пострадавшие.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага во время телемарафона отметила, что пострадавших отправили в больницу. А сами спасательные работы уже завершились, передает 24 канал.

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Призывала не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге

По словам врачей, которые были вчера (28 апреля – 24 канал) на месте, всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести,

– сказала она.

Что касается работы спасателей на объекте, то они завершились 29 апреля в 2 ночи. После того как удалось ликвидировать пожар, два отделения сотрудников ГСЧС оставались на дежурстве на месте попадания вражеской ракеты.

Светлана Водолага подчеркнула, что и киевляне, и гости города расслабились. Они часто игнорируют сигналы воздушной тревоги. А этого, добавила она, делать не стоит, ведь в Украине все еще идет война. Следовательно, стоит сразу же перебираться к укрытию, чтобы прозвучала сирена.

Коротко о ракетных обстрелах Киева 28 апреля

Вечером, 28 апреля, две российские ракеты ударили по Киеву. Одна из них – в стратегический объект, а другая – в жилой дом.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ракета попала в нижние этажи дома в Шевченковском районе.

После этого стало известно, что в результате вражеской атаки по столице пострадали 10 человек. В ГСЧС показали жуткие кадры разрушений.

Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что война не закончилась. Так он прокомментировал удары по Украине 28 апреля.

Отметим, что ракеты попали в Киев во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша. Последний в шоке от того, что это произошло именно во время его пребывания в столице Украины.

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