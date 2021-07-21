С пистолетом и газовыми баллончиками: в Киеве на станции "Театральная" произошла стычка – видео

Конфликт между пассажирами метрополитена привел к драке и применению спецсредств. Люди, не принимавшие участия в инциденте, надышались слезоточивым газом.

По данным сообщества "Киев оперативный", инцидент произошел вечером 21 июля на перроне станции метро "Театральная". Конфликт между группами молодых людей перерос в довольно масштабное столкновение.

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Некоторые из участников драки применяли газовые баллончики. У одного из мужчин увидели пистолет.

Что известно о столкновениях на станции метро "Театральная"

Как отметили в телеграмме "Катарсис", который связывают с представителями правого движения, инцидент связан с судом над белорусским анархистом Алексеем Боленковым.

Мужчине инкриминируют поджог телекоммуникационной вышки в Киеве. Из-за этого СБУ требует выдворения злоумышленника в Беларусь.

Поддерживают иностранца его украинские сторонники. Якобы когда они ехали на очередное заседание суда, с ними и встретились украинские патриоты.

В полиции Киева в комментарии 24 каналу отметили, что пока лишь пытаются выяснить все обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших и раненых в результате драки нет.

Впрочем, пассажирам метрополитена досталось от газа, которым пользовались сторонники белоруса.

Смотрите видео столкновений в метро Киева: