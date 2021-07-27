В Киеве в супермаркетах продают мороженое с ядом

В Киеве обнаружили мороженое с содержанием ядовитого вещества. Речь идет о некоторых видах сладостей под маркой Mars, которые производят в компании Масгомех SRL, Campia-Turzii.

В составе мороженого обнаружили запрещенное вещество – этиленоксид. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, опасное мороженое появилось в супермаркетах Metro Cash & Carry.

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Согласно закону, всю партию этого продукта должны немедленно изъять из продажи.

О каком мороженом говорится

Его производят в Румынии и в состав входит этиленоксид – яд, который отрицательно действует на животных и людей.

Он имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка была обнаружена в некоторых видах мороженого Mars.



Мороженое с ядом / tesco.com

Стоит отметить, что на упаковке производителем указана Франция, однако привозят его именно из Румынии. В составе этого продукта также был обнаружен стабилизатор, который также очень вреден для здоровья.

Что такое этиленоксид

Это химическое вещество, которое используется в медицине для дезинфекции инструментов. Для внутреннего использования оно очень опасно и может вызвать сильное отравление. Проявления такого отравления:

сильная головная боль,

одышка,

тошнота,

рвота.

Стоит отметить, что ранее это мороженое было обнаружено и в других городах Украины. Несколько дней назад специалисты предупредили о появлении опасного продукта в супермаркетах Харькова.