На месте происшествия работали патрульные, которые составили на руководителя электрокара протоколы о передаче управления людям, которые не имеют такого права. Мужчине грозит 510 гривен штрафа.
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Впрочем, значительно дороже обойдется ремонт дорогой Tesla, если она не имела страхования КАСКО.
Учил на территорий закрытого ТЦ
- Авария произошла утром 27 июля. Мужчина устроил урок вождения 9-летнему сыну на территории закрытого торгового центра.
- По предварительным данным, парень с перепугу слишком сильно нажал на педаль и растерялся, когда Tesla начала очень быстро ускоряться. Папе не оставалось ничего, кроме как крутить рулем.
- Электрокар вылетел на дорогу, где на полном ходу врезался в Chevrolet. После этого машина вылетела на газон, где остановилась.
Смотрите видео с места столкновения Chevrolet и Tesla в Киеве:
В результате удара легковушки получили достаточно серьезные повреждения.
Смотрите видео последствий ДТП с участием Tesla в Киеве: