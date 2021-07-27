На месте происшествия работали патрульные, которые составили на руководителя электрокара протоколы о передаче управления людям, которые не имеют такого права. Мужчине грозит 510 гривен штрафа.

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Впрочем, значительно дороже обойдется ремонт дорогой Tesla, если она не имела страхования КАСКО.

Учил на территорий закрытого ТЦ

Авария произошла утром 27 июля. Мужчина устроил урок вождения 9-летнему сыну на территории закрытого торгового центра.

По предварительным данным, парень с перепугу слишком сильно нажал на педаль и растерялся, когда Tesla начала очень быстро ускоряться. Папе не оставалось ничего, кроме как крутить рулем.

Электрокар вылетел на дорогу, где на полном ходу врезался в Chevrolet. После этого машина вылетела на газон, где остановилась.

Смотрите видео с места столкновения Chevrolet и Tesla в Киеве:

В результате удара легковушки получили достаточно серьезные повреждения.

Смотрите видео последствий ДТП с участием Tesla в Киеве: