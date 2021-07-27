На місці події працювали патрульні, які склали на керманича електрокару протоколи про передачу керування людям, які не мають такого права. Чоловіку загрожує 510 гривень штрафу.

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Втім, значно дорожче обійдеться ремонт дорогої Tesla, якщо вона не мала страхування КАСКО.

Вчив на територій закритого ТЦ

Аварія сталася вранці 27 липня. Чоловік влаштував урок кермування 9-річному сину на території закритого торгівельного центру.

За попередніми даними, хлопець з переляку занадто сильно натиснув на педаль та розгубився, коли Tesla почала дуже швидко прискорюватись. Татусеві не залишалося нічого, окрім як крутити кермом.

Електрокар вилетів на дорогу, де на повному ходу врізався у Chevrolet. Після цього машина вилетіла на газон, де зупинилася.

Дивіться відео з місця зіткнення Chevrolet та Tesla у Києві:

Внаслідок удару легковики отримали досить серйозні ушкодження. У Tesla постраждала права передня частина.

Дивіться відео наслідків ДТП за участю Tesla у Києві: