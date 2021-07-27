На місці події працювали патрульні, які склали на керманича електрокару протоколи про передачу керування людям, які не мають такого права. Чоловіку загрожує 510 гривень штрафу.
Дивіться також У Києві на Харківському шосе у ДТП постраждали 3 автівки
Втім, значно дорожче обійдеться ремонт дорогої Tesla, якщо вона не мала страхування КАСКО.
Вчив на територій закритого ТЦ
- Аварія сталася вранці 27 липня. Чоловік влаштував урок кермування 9-річному сину на території закритого торгівельного центру.
- За попередніми даними, хлопець з переляку занадто сильно натиснув на педаль та розгубився, коли Tesla почала дуже швидко прискорюватись. Татусеві не залишалося нічого, окрім як крутити кермом.
- Електрокар вилетів на дорогу, де на повному ходу врізався у Chevrolet. Після цього машина вилетіла на газон, де зупинилася.
Дивіться відео з місця зіткнення Chevrolet та Tesla у Києві:
Внаслідок удару легковики отримали досить серйозні ушкодження. У Tesla постраждала права передня частина.
Дивіться відео наслідків ДТП за участю Tesla у Києві: