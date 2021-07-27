Одна з машин сильно розбита. Наразі відомо, що важких травм учасники ДТП не отримали.

Інша ДТП У Києві зупинка врізалася у тролейбус: фото

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Аварія сталась зранку у вівторок неподалік з Інститутом хімії. На місці працюють правоохоронці.

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У соцмережах також опублікували й фото з місця події.

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