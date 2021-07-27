Одна з машин сильно розбита. Наразі відомо, що важких травм учасники ДТП не отримали.

Інша ДТП У Києві зупинка врізалася у тролейбус: фото

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Аварія сталась зранку у вівторок неподалік з Інститутом хімії. На місці працюють правоохоронці.

У Києві на Харківському шосе сталась ДТП: відео

У соцмережах також опублікували й фото з місця події.

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  • У Києві в ніч проти 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці від отриманих травм.
  • 24 липня, на вулиці Наталії Ужвій зіткнулися елітні автомобілі McLaren та Kia Stonic.