Одна из машин сильно разбита. Известно, что тяжелых травм участники ДТП не получили.
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Авария произошла утром во вторник недалеко от Института химии. На месте работают правоохранители.
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В соцсетях также опубликовали и фото с места происшествия.
Другие события столицы
- В Киеве в ночь на 26 июля на Столичном шоссе погиб человек: мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Fiat Doblo. Он скончался на месте от полученных травм.
- 24 июля на улице Натальи Ужвий столкнулись элитные автомобили McLaren и Kia Stonic.