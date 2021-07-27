Одна из машин сильно разбита. Известно, что тяжелых травм участники ДТП не получили.

Другое ДТП В Киеве остановка врезалась в троллейбус: фото

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Авария произошла утром во вторник недалеко от Института химии. На месте работают правоохранители.

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В соцсетях также опубликовали и фото с места происшествия.

Другие события столицы

  • В Киеве в ночь на 26 июля на Столичном шоссе погиб человек: мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Fiat Doblo. Он скончался на месте от полученных травм.
  • 24 июля на улице Натальи Ужвий столкнулись элитные автомобили McLaren и Kia Stonic.