Ради хайпа: в Киеве тиктокер разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен – видео
Источник:Kievmap
Подросток ради веселого видео для тиктока уронил на пол бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948. Инцидент произошел в магазине Goodwine в Печерском районе столицы днем 25 июля.
Как сообщили в сообществе Kievmap в телеграме, парень зашел в помещение магазина, где торгуют алкоголем, вместе с другом. Он сразу пошел к стеллажам с элитными напитками.
Смотрите также Харьковчанин ударил 11-летнюю девочку в кинотеатре:также бросил шлепанец
Разбить подросток решил не простую бутылку, а крайне дорогостоящий виски.
Компенсировать отказался
- Тиктокер решил, что ради развлечения будет весело уронить на пол Glen Grant Rare Vintage 1948.
- Судя по видео, парень вполне понимал, что делает. Поскольку он сказал, что держит в руках бутылку дорогого алкоголя.
- Под конец своего высказывания он уронил виски и картинно схватился за голову.
Стоимость виски, который разбил блогер, – 205 тысяч гривен или 7,5 тысяч долларов.
Вызвали ли администраторы и охранники заведения полицейских, неизвестно. Впрочем, парень и его друг отказывались компенсировать магазину стоимость напитка.
Вполне вероятно, что кроме того, владельцы товара могут требовать от парня и его родителей возместить убытки через суд.
Смотрите видео, как тиктокер разбивает бутылку элитного виски в Киеве: