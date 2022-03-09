В Киеве и Житомире– тревога: всем в укрытие
9 марта 2022 , 04:42Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве и Житомире ночью 9 марта была объявлена воздушная тревога. Людям нужно срочно спускаться в укрытие.
Сирены в столице начали раздаваться в 04:37, в Житомире – 04:40.
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Как действовать
Важно, чтобы люди оставались в укрытиях, пока не услышат сигнал "отбой". О нем скажут на официальных ресурсах. К этому моменту на улицу ни в коем случае выходить нельзя!
Соблюдение правил спасает жизнь!
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