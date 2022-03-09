В Киеве и Житомире– тревога: всем в укрытие

В Киеве и Житомире ночью 9 марта была объявлена воздушная тревога. Людям нужно срочно спускаться в укрытие.

Сирены в столице начали раздаваться в 04:37, в Житомире – 04:40.

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Как действовать

Важно, чтобы люди оставались в укрытиях, пока не услышат сигнал "отбой". О нем скажут на официальных ресурсах. К этому моменту на улицу ни в коем случае выходить нельзя!

Соблюдение правил спасает жизнь!

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