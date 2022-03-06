В Киеве и Днепре тревога

В Киеве и Днепре объявили тревогу. Всем нужно немедленно идти в укрытие.

Напоминаем, что сначала следует выключить газ, свет и другие коммуникации в доме. Тогда позвать с собой стариков, больных или немощных людей поблизости.

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В укрытие нужно взять самые необходимые вещи, в частности деньги, документы, воду и еду.

Сидеть там следует до тех пор, пока не будет раздаваться следующий сигнал тревоги. Он сообщает, что опасности больше нет.

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