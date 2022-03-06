Нагадуємо, що спершу слід вимкнути газ, світло та інші комунікації в помешканні. Тоді покликати з собою старих, хворих чи немічних людей поблизу.

До теми Як після Другої світової: жахливі наслідки обстрілів Чернігова

В укриття треба взяти найнеобхідніші речі, зокрема, гроші, документи, воду та їжу.

Сидіти там слід до тих пір поки не лунатиме наступний сигнал тривоги. Він сповіщає, що небезпеки більше нема.



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