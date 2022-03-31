В Киеве трое злоумышленников обокрали почтовый склад почти на миллион гривен

В столице злоумышленники несколько дней назад обокрали почтовый склад. Сумма украденного составляет около миллиона гривен.

Злоумышленников уже задержали правоохранители. Как выяснилось, у них раньше были проблемы с законом.

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Как искали преступников

Правоохранители обнаружили злоумышленников по видео с камер видеонаблюдения. Как установило следствие, ограбили склад почтового перевозчика 2 мужчин в возрасте 34 и 39 лет и 36-летняя женщина.

По данным правоохранителей, один из мужчин неоднократно судим за имущественные преступления и недавно вышел под залог. У другого были проблемы с законом из-за кражи и хранения наркотиков. У женщины есть условный срок за попытку угнать автомобиль.

Злоумышленники действовали цинично – они грабили склады во время комендантского часа. Их задержали. Согласно статье о воровстве в условиях военного положения им грозит до 8 лет заключения.

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