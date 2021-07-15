В комментарии 24 каналу в ГСЧС Киева отметили, что к ним по поводу этого дома никто не обращался. Откуда здание вообще взялось в Днепре, и почему не затонуло, неизвестно.

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Жители столицы предполагают, что объяснить инцидент можно довольно просто – в реку рухнул дом одной из баз отдыха.

Загадочный домик-призрак

Дом, дрейфующий по Днепру, увидели жители Оболони в Киеве днем 15 июля.

Спасатели утверждают, что информации о том, что внутри дома кто-то нуждается в помощи, нет. Поэтому плыть к дому представители ГСЧС пока не собираются.

Смотрите видео с домом, который дрейфует по Днепру:

8 июля 2021 года в Днепре киевляне увидели баржу, которая дрейфовала без людей. По предварительным данным, судно оторвалось от берега. Судьба баржи осталась неизвестной.