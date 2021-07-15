У коментарі 24 каналу в ДСНС Києва зазначили, що до них з приводу цього будинку ніхто не звертався. Звідки будівля взагалі взялася на Дніпрі та чому не затонула, невідомо.

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Мешканці столиці припускають, що пояснити інцидент можна досить просто – до річки звалився будинок однієї з баз відпочинку.

Загадковий будиночок-привид

Будинок, що дрейфує Дніпром, побачили мешканці Оболоні у Києві вдень 15 липня.

Рятувальники стверджують, що інформації про те, що всередині будинку хтось потребує допомоги, немає. Тому плисти до будинка представники ДСНС наразі не збираються.

Дивіться відео з будинком, який дрейфує по Дніпру:

8 липня 2021 у Дніпрі кияни побачили баржу, яка дрейфувала без людей. За попередніми даними, судно відірвалося від від берега. Доля баржи залишилася невідомою.