У коментарі 24 каналу в ДСНС Києва зазначили, що до них з приводу цього будинку ніхто не звертався. Звідки будівля взагалі взялася на Дніпрі та чому не затонула, невідомо.
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Мешканці столиці припускають, що пояснити інцидент можна досить просто – до річки звалився будинок однієї з баз відпочинку.
Загадковий будиночок-привид
- Будинок, що дрейфує Дніпром, побачили мешканці Оболоні у Києві вдень 15 липня.
- Рятувальники стверджують, що інформації про те, що всередині будинку хтось потребує допомоги, немає. Тому плисти до будинка представники ДСНС наразі не збираються.
Дивіться відео з будинком, який дрейфує по Дніпру: