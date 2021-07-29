Ляшко подтвердил, что в Киеве уже готовятся к выдаче пропусков в транспорт

В Киеве готовятся к вероятному новому локдауну, который могут ввести в конце августа или начале сентября. Виктор Ляшко рассказал, что уже сейчас будут делать пропуска в транспорт.

Об этом министр здравоохранения заявил на всеукраинском форуме “Украина 30. Децентрализация”. Ляшко отметил, что власти готовятся заранее к новой вспышке коронавируса, в связи с распространением штамма Дельта.

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Что сказал Ляшко

По словам Ляшко, власти Киева усвоили уроки предыдущих волн коронавируса и заранее готовятся к потенциальной вспышке, чтобы во время потенциального усиления карантина в городе не было хаоса.

Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантинные ограничения, и за довольно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке,

– сказал министр.

Собирают списки

Ранее о спецпропусках рассказали и в КГГА. Заместитель главы администрации Николай Поворозник отметил, что уже сейчас будут просить присылать списки сотрудников, которым нужен будет пропуск.

Также к журналистам попало письмо от Голосеевской РГА, которое рассылают на предприятия – в документе просят предоставить перечень работников, которым будет выдан пропуск.

В КГГА отметили, что на этот раз они будут электронными, чтобы исключить злоупотребление такой льготой.

Когда будет новый локдаун

Срок введения карантина в документе отсутствует. Когда будет введен новый карантин, пока неизвестно, однако ранее в КГГА сообщали, что 3 волна коронавируса в Украине может быть в конце августа – начале сентября.