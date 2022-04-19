В Киеве восстановили скоростные трамваи на Троещине и Борщаговке
Источник:КГГА
На фоне массового возвращения людей в Киев столичные власти продолжают восстанавливать логистику. Так, на Троещине и Борщаговке возобновили движение скоростные трамваи.
Возобновлено движение трамваев №1 и №5
Пресс-служба КГГА 19 апреля сообщила о возобновлении трамвайных маршрутов №1 и №5.
Примечательно Улицу Бучи, где была колонна разбитой техники, отчистили до неузнаваемости: фото
Движение скоростных трамваев
- Трамвай №1 – от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной (интервал движения 12 минут);
- Трамвай №5 – от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2" (интервал движения 20 минут).
Добавим, что в Киеве продлено время работы общественного транспорта. Сообщается, что наземный транспорт работает с 7:00 до 21:00.
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Відновлено рух трамваїв № 1 та № 5
Пресслужба КМДА 19-го квітня повідомила про відновлення трамвайних маршрутів № 1 та № 5.
Варте уваги Вулицю Бучі, де була колона розбитої техніки, відчистили до невпізнаваності: фото
Рух швидкісних трамваїв
- Трамвай № 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної (інтервал руху 12 хвилин);
- Трамвай № 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2" (інтервал руху 20 хвилин).
Додамо, що в Києві продовжено час роботи громадського транспорту. Повідомляється, що наземний транспорт працює із 7:00 до 21:00.
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