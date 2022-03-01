В Киеве – воздушная тревога

В Киеве раздаются сирены. Всем нужно спешить в укрытие гражданской защиты.

Отметим, что в Киеве звучат сирены много раз в течение дня. Ведь столица под угрозой обстрелов.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ночью 1 марта под обстрел попал реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в селе Бородянка Киевской области. Пока неизвестно количество пострадавших.

Всего в Генштабе ВСУ подсчитали, что по состоянию на вечер 28 февраля Россия выпустила по Украине 113 ракет "Калибр" и "Искандер".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!