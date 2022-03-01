Зазначимо, що у Києві лунають сирени багато разів протягом дня. Адже столиця – під загрозою обстрілів.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Вночі 1 березня під обстріл потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селі Бородянка, що на Київщині. Наразі невідома кількість постраждалих.

Загалом у Генштабі ЗСУ підрахували, що станом на вечір 28 лютого Росія випустила по Україні 113 ракет "Калібр" та "Іскандер".

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