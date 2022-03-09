В Киеве – воздушная тревога: бегите в укрытие немедленно

В Киеве предупредили о воздушной тревоге. В столице раздаются сирены.

Тревогу объявили в 18.48. Люди должны спуститься в укрытие.

Внимание Воздушная тревога в Харькове и Виннице – всем в укрытие.

Из убежища нельзя выходить до отбоя тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах или же можно дождаться второй сирены.

Не первая тревога за сегодня

Заметим, что воздушная опасность сегодня была в Киеве дважды. Первый раз в 12:46, второй – в 13:45. Перед этим сирены звучали утром.

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