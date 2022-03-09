Тривогу оголосили о 18:48. Люди повинні спуститись в укриття.
До речі Повітряна тривога в Харкові та Вінниці – усім в укриття
Зі сховища не можна виходити до відбою тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або ж можна дочекатись другої сирени.
Не перша тривога за сьогодні
Зауважимо, що повітряна небезпека сьогодні вдень була у Києві двічі. Перший раз о 12:46, другий – о 13:45. Перед тим сирени лунали вранці.
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