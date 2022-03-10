В Киеве воздушная тревога – немедленно в укрытие

10 марта 2022 , 12:56
Читати новину українською

В Киеве объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно прятаться в укрытие.

Сирены включили примерно в 12:51.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Что делать во время сирены

  • Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.
  • Помогите спрятаться людям с инвалидностью и старикам. Речь не только о родных, но и о соседях.
  • Захватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.
  • Выходить из укрытия можно только после соответствующего уведомления о безопасности.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание – Что делать, когда услышали сигнал сирены: смотрите видео

 

Автор: Юлія Гілей