В Киеве и Житомире воздушная тревога: все в укрытие

В Киеве и Житомире объявили воздушную тревогу. Всех людей немедленно призывают пройти в укрытие.

Соответствующая информация появилась на местных сайтах. В частности, это произошло в 02:45 и 02:47 12 марта соответственно.

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В Киеве и Житомире воздушная тревога

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– говорится в сообщении.

Также сирены включили в Житомире. Более того, в 02:55 появилось сообщение о воздушной тревоге в Киевской области, Нежине, Коростене, Бердичеве.

Людей призывают находиться в укрытиях до сообщения о ее отбое.

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