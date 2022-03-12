В Киеве и Житомире воздушная тревога: все в укрытие
12 марта 2022 , 02:49Читати новину українською
В Киеве и Житомире объявили воздушную тревогу. Всех людей немедленно призывают пройти в укрытие.
Соответствующая информация появилась на местных сайтах. В частности, это произошло в 02:45 и 02:47 12 марта соответственно.
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В Киеве и Житомире воздушная тревога
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– говорится в сообщении.
Также сирены включили в Житомире. Более того, в 02:55 появилось сообщение о воздушной тревоге в Киевской области, Нежине, Коростене, Бердичеве.
Людей призывают находиться в укрытиях до сообщения о ее отбое.
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