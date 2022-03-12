Відповідна інформація з'явилась на офіційних місцевих сайтах. Зокрема це трапилось о 02:45 та 02:47 12 березня відповідно.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Києві та Житомирі повітряна тривога

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

– мовиться у повідомленні.

Також сирени увімкнули у Житомирі. Ба більше, о 02:55 з'явилось повідомлення про повітряну тривогу в Київській області, Ніжині, Коростені, Бердичеві.

Людей закликають перебувати в укриттях аж до повідомлення про його відбою.