В Киеве раздается воздушная тревога
27 февраля 2022 , 23:55Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве снова слышна воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие!
Такая информация на 27 февраля 23:53. Людей просят срочно уходить в укрытие гражданской защиты.
Внимание Информация о том, что Киев окружен, – ложь и манипуляция, – пресс-секретарь Кличко
Это может спасти вам жизнь. К слову, это уже четвертый сигнал сирен в день.
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.