В Киеве раздается воздушная тревога

В Киеве снова слышна воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие!

Такая информация на 27 февраля 23:53. Людей просят срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Внимание Информация о том, что Киев окружен, – ложь и манипуляция, – пресс-секретарь Кличко

Это может спасти вам жизнь. К слову, это уже четвертый сигнал сирен в день.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

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