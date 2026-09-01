Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан в эфире 24 Канала объяснил, как россияне используют несколько беспилотников, чтобы поддерживать практически непрерывную тревогу. Он рассказал, какое решение могло бы не позволить врагу фактически парализовать весь Киев из-за угрозы лишь в отдельной его части.

Несколько дронов могут надолго парализовать Киев

Для постоянного давления на столицу России не обязательно запускать десятки беспилотников одновременно. Реактивные дроны могут лететь по одному или парами с небольшими интервалами, поэтому одна воздушная тревога фактически переходит в другую, и город часами остается в режиме опасности.

Их летит не 22, не 122 и не 522. Летит один или два, а через 10–15 минут заходит другая пара. Так они поступают, чтобы воздушная тревога не прекращалась ни на минуту,

– пояснил Хазан.

В такой ситуации останавливается гораздо больше, чем требует реальная траектория конкретной цели: возникают проблемы с передвижением между берегами, транспортом и работой города в целом. Россияне уже убедились, что даже небольшим количеством дронов можно создать такой эффект, и продолжают использовать эту тактику.

Чтобы парализовать столицу Украины, достаточно запускать с интервалом в 15–20 минут по паре "Шахедов". И все – миллионный город не работает,

– подчеркнул авиатор.

Снизить этот эффект могла бы дифференцированная система оповещения, когда тревога объявляется не для всего Киева одновременно, а только для той части города, к которой приближается воздушная цель. Подобный подход уже используется в Харькове, тогда как в столице его до сих пор не внедрили в полной мере.

Тревогу можно объявлять только там, где есть угроза

Дифференцированная система позволяет не останавливать весь город из-за одного беспилотника. Данные локальных и военных радаров позволяют видеть, к какой части Киева приближается воздушная цель, и объявлять тревогу именно там, в то время как остальная часть столицы будет продолжать работать.

Если дрон подлетает к определенному району, там объявляется сигнал тревоги, а в остальной части города – нет. Я объясняю очень упрощенно, но принцип работает именно так,

– сказал Хазан.

Это важно не только для транспорта или передвижения между берегами. Когда из-за одной или двух целей останавливается миллионный город, экономические потери исчисляются значительными суммами, хотя реальная опасность в конкретный момент может касаться лишь отдельной части столицы.

Эти дроны уничтожили в одном районе – тревоги уже нет, а остальная часть города все это время работает,

– пояснил авиатор.

В Киеве уже обсуждают изменение подхода к оповещению: среди вариантов – разделение тревог по уровню угрозы и обеспечение работы транспорта и части городской инфраструктуры во время атак дронов. Окончательные правила пока не утверждены, однако их задача остается прежней – не позволять нескольким российским беспилотникам каждый раз фактически парализовывать всю столицу.

Хазан объяснил тактику дроновых атак на Киев: смотрите видео