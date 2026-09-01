Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан в ефірі 24 Каналу пояснив, як росіяни використовують кілька безпілотників, щоб підтримувати майже безперервну тривогу. Він розповів, яке рішення могло б не дозволяти ворогу фактично зупиняти весь Київ через загрозу лише в окремій його частині.

Кілька дронів можуть надовго зупинити Київ

Для постійного тиску на столицю Росії не обов'язково запускати десятки безпілотників одночасно. Реактивні дрони можуть іти по одному або парами з невеликими інтервалами, через що одна повітряна тривога фактично переходить в іншу й місто годинами залишається в режимі небезпеки.

Їх не летить 22, 122 чи 522. Летить один або два, а через 10 – 15 хвилин заходить інша пара. Так вони роблять, щоб повітряна тривога нонстоп не закінчувалася,

– пояснив Хазан.

У такій ситуації зупиняється значно більше, ніж потребує реальна траєкторія конкретної цілі: виникають проблеми з рухом між берегами, транспортом та роботою міста загалом. Росіяни вже побачили, що навіть невеликою кількістю дронів можна створити такий ефект, і продовжують використовувати цю тактику.

Щоб паралізувати столицю України, достатньо запускати з інтервалом у 15 – 20 хвилин по парі "Шахедів". І все – мільйонне місто не працює,

– наголосив авіатор.

Зменшити цей ефект могла б диференційована система оповіщення, коли тривога оголошується не для всього Києва одночасно, а лише для тієї частини міста, до якої наближається повітряна ціль. Подібний підхід уже використовують у Харкові, тоді як у столиці його досі не запровадили повноцінно.

Тривогу можна оголошувати лише там, де є загроза

Диференційована система дозволяє не зупиняти все місто через один безпілотник. Дані локальних і військових радарів дають змогу бачити, до якої частини Києва наближається повітряна ціль, і оголошувати тривогу саме там, тоді як решта столиці продовжуватиме працювати.

Якщо дрон підлітає до певного району, там оголошується сигнал тривоги, а в решті міста – ні. Я дуже спрощено пояснюю, але принцип працює саме так,

– сказав Хазан.

Це важливо не лише для транспорту чи пересування між берегами. Коли через одну або дві цілі зупиняється мільйонне місто, економічні втрати вимірюються значними сумами, хоча реальна небезпека в конкретний момент може стосуватися лише окремої частини столиці.

Ці дрони знищили в одному районі – тривоги вже немає, а решта міста весь цей час працює,

– пояснив авіатор.

У Києві вже обговорюють зміну підходу до оповіщення: серед варіантів є поділ тривог за рівнем загрози та збереження роботи транспорту й частини міської інфраструктури під час дронових атак. Остаточні правила поки не затверджені, однак їхнє завдання таке саме – не дозволяти кільком російським безпілотникам щоразу фактично паралізувати всю столицю.

Хазан пояснив тактику дронових атак по Києву: дивіться відео