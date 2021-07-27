В Киеве возле Бессарабского рынка увидели кучу крыс: видео

Целое семейство опасных грызунов увидели жители столицы в самом центре Киева. Крысы совсем не обращали внимания на людей и вели себя, будто привыкли к ним.

Около 10 крыс, которые свободно бегали в зеленой зоне возле Бессарабского рынка, увидели жители столицы вечером 26 июля. Грызуны устроили себе настоящие гонки и вовсе не реагировали на большое количество людей.

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Не пытались разогнать животных и люди, которые их увидели.

"Подрабатывает" в ресторанах

Некоторые жители столицы предполагают, что крысы могли сбежать из какой квартиры, поскольку выглядят худенькими и чистыми.

Впрочем, большинство киевлян сходятся во мнении, что грызуны живут в подземных коммуникациях непосредственно в центре Киева. Питаются они в многочисленных ресторанах, работающих неподалеку, а также непосредственно на Бессарабском рынке.

Хотя крыс в районе Бессарабки ночью можно увидеть практически каждую ночь в теплый период времени, для многих появление грызунов стала шокирующей неожиданностью.

Смотрите видео развлечений крыс возле Бессарабского рынка в Киеве:

Крыс и мышей в Киеве можно увидеть ночью фактически возле каждой станции метро или места, где есть большое количество свалок и заведений общественного питания. Обычно они боятся людей и стараются убежать при их появлении.