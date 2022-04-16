В киевских ЦПАУ возобновляют прием документов и предоставляют паспортные услуги. Также частично начинают работать с юридическими лицами и предпринимателями.

За 2 недели работы в ЦПАУ Киева предоставили около 2000 административных услуг. Из них более 1400 – лично. Об этом сообщили 16 апреля.

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В Киеве возобновили работу ЦПАУ. С 18 апреля столичные ЦПАУ будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00,

– говорится в сообщении.

В 6 ЦПАУ возобновлен прием документов для паспортных услуг:

ЦПАУ Киева – улица Днепровская набережная, 19-Б;

ЦПАУ Голосеевской РГА – проспект Голосеевский, 42;

Голосеевской РГА – проспект Голосеевский, 42; ЦПАУ Дарницкой РГА – улица Олейника, 21;

ЦПАУ Деснянской РГА – проспект Маяковского, 29;

ЦПАУ Соломенской РГА – проспект Воздухофлотский, 41;

ЦПАУ Шевченковской РГА – бульвар Тараса Шевченко, 26/4.

Еще 3 ЦПАУ возобновили работу с юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями по предварительной записи:

Дарницкий, улица Олейника, 21;

Днепровский, улица Харьковское шоссе, 18;

Оболонский, улица Маршала Тимошенко, 16

Записаться на прием можно по ссылке или по телефонам: 202-60-38, 202-60-39.

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